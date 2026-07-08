NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen FreightCar America-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.07.2023 wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 328,947 FreightCar America-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 657,89 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 07.07.2026 auf 8,08 USD belief. Mit einer Performance von +165,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 280,54 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at