FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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Profitable FreightCar America-Investition? 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.09.2023 wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FreightCar America-Anteile 2,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36,364 FreightCar America-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 243,27 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 01.09.2026 auf 6,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 143,27 Prozent.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 226,44 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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