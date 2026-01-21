NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FreightCar America eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 3,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 295,858 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 284,02 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 20.01.2026 auf 11,10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 228,40 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von FreightCar America belief sich zuletzt auf 221,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at