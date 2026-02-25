NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das FreightCar America-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 3,39 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,499 FreightCar America-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 422,71 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 24.02.2026 auf 14,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 322,71 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 273,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at