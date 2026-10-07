NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen FreightCar America-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der FreightCar America-Anteile betrug an diesem Tag 4,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 347,418 FreightCar America-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 492,96 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 06.10.2026 auf 6,60 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 54,93 Prozent gleich.

FreightCar America wurde am Markt mit 220,84 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at