NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America verloren

Wer vor Jahren in FreightCar America eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 26.07.2013 wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 17,92 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 5,580 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 2,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -84,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 51,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at