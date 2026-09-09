FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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Rentables FreightCar America-Investment? 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit FreightCar America-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 198,020 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 1 453,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,34 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 45,35 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 232,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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