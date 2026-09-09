FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Rentables FreightCar America-Investment?
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit FreightCar America-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 198,020 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 1 453,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,34 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 45,35 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 232,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FreightCar America Inc.
|5,75
|0,00%