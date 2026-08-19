FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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Rentable FreightCar America-Anlage? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 19.08.2016 wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67,385 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 7,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,75 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 244,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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