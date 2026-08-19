FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Rentable FreightCar America-Anlage?
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.08.2016 wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67,385 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 7,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,75 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 244,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FreightCar America Inc.
|6,10
|-0,81%