FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Lohnendes FreightCar America-Investment?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das FreightCar America-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 725,689 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 719,88 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 23.06.2026 auf 9,26 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 32,80 Prozent gleich.
Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 175,75 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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