NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FreightCar America von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.09.2025 wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 9,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die FreightCar America-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,395 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 22.09.2026 77,03 USD wert, da der Schlussstand 7,41 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 22,97 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 246,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at