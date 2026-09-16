FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Investmentbeispiel
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 13,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 738,007 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 6,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 070,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,30 Prozent.
Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 223,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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