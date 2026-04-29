NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen FreightCar America-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,831 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50,09 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 28.04.2026 auf 8,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,91 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 167,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at