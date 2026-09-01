NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fulton Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fulton Financial-Papier an diesem Tag 15,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,694 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fulton Financial-Aktien wären am 31.08.2026 1 494,27 USD wert, da der Schlussstand 23,46 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,43 Prozent zugenommen.

Fulton Financial war somit zuletzt am Markt 4,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at