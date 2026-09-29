Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Frühes Investment
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 29.09.2021 wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 638,570 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 14 667,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,97 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 14 667,94 USD, was einer positiven Performance von 46,68 Prozent entspricht.
Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fulton Financial Corp.
Analysen zu Fulton Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fulton Financial Corp.
|22,59
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.