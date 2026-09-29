NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fulton Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2021 wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 638,570 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 14 667,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,97 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 14 667,94 USD, was einer positiven Performance von 46,68 Prozent entspricht.

Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at