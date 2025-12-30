NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Fulton Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,23 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fulton Financial-Aktie investierten, hätten nun 7,559 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 19,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,81 Prozent erhöht.

Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at