NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fulton Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fulton Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fulton Financial-Papier an diesem Tag bei 12,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,183 Fulton Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,55 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 01.06.2026 auf 21,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,55 Prozent erhöht.

Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at