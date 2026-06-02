Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Frühes Investment
|
02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Fulton Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fulton Financial-Papier an diesem Tag bei 12,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,183 Fulton Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,55 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 01.06.2026 auf 21,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,55 Prozent erhöht.
Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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