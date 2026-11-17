Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Rentabler Fulton Financial-Einstieg?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 7,008 Fulton Financial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 167,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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