Das wäre der Verdienst eines frühen Fulton Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 7,008 Fulton Financial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 167,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at