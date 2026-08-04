Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Lohnendes Fulton Financial-Investment?
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,562 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 24,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,61 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Fulton Financial betrug jüngst 4,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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