NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fulton Financial-Aktien gewesen.

Die Fulton Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fulton Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,107 Fulton Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 171,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,78 Prozent angezogen.

Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at