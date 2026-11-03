NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fulton Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,55 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,729 Fulton Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 656,36 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 02.11.2026 auf 24,10 USD belief. Mit einer Performance von +65,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Fulton Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at