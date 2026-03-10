NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fulton Financial-Anteile betrug an diesem Tag 15,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,477 Fulton Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 19,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,34 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at