NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Fulton Financial-Anteile an diesem Tag bei 12,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 775,795 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fulton Financial-Aktien wären am 22.12.2025 15 694,34 USD wert, da der Schlussstand 20,23 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,94 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at