NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fulton Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,37 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fulton Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 650,618 Fulton Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 829,54 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 06.07.2026 auf 24,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 58,30 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at