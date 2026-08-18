Fulton Financial Aktie

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WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

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Fulton Financial-Investment im Blick 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fulton Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fulton Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 538,213 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 170,08 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 17.08.2026 auf 24,47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,70 Prozent gleich.

Der Marktwert von Fulton Financial betrug jüngst 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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