NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Garmin-Anteile an diesem Tag 146,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 0,681 Garmin-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 169,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,47 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 47,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at