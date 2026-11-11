NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Garmin-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,66 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,501 Garmin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 288,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,58 Prozent zugenommen.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at