Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Lohnendes Garmin-Investment?
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,66 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,501 Garmin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 288,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,58 Prozent zugenommen.
Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garmin Ltd.
|259,20
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.