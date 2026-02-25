NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 40,31 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 248,077 Anteilen. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 24.02.2026 62 388,99 USD wert, da der Schlussstand 251,49 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 523,89 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 47,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at