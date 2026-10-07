Garmin Aktie

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WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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Garmin-Anlage 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Garmin-Anteile an diesem Tag bei 48,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 20,614 Garmin-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 279,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 755,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 475,57 Prozent.

Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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