Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Anlage im Blick
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 101,989 Garmin-Aktien im Depot. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 07.04.2026 24 606,83 USD wert, da der Schlussstand 241,27 USD betrug. Damit wäre die Investition um 146,07 Prozent gestiegen.
Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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