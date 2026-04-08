NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Garmin-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 101,989 Garmin-Aktien im Depot. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 07.04.2026 24 606,83 USD wert, da der Schlussstand 241,27 USD betrug. Damit wäre die Investition um 146,07 Prozent gestiegen.

Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at