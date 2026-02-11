NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Garmin-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Garmin-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 95,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Garmin-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,043 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 217,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,41 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,30 Prozent angewachsen.

Garmin war somit zuletzt am Markt 39,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at