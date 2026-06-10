Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Lukrativer Garmin-Einstieg?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Garmin-Anteile bei 142,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,126 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 679,52 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 09.06.2026 auf 237,85 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,80 Prozent.
Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 45,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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