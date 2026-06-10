NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Garmin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Garmin-Anteile bei 142,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,126 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 679,52 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 09.06.2026 auf 237,85 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,80 Prozent.

Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 45,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at