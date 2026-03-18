NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Garmin-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 125,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, befänden sich nun 79,713 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Garmin-Aktie auf 235,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 740,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 87,41 Prozent.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at