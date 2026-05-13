NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Garmin eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 138,09 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Garmin-Aktie investiert hat, hat nun 7,242 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 716,05 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 12.05.2026 auf 236,97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 71,61 Prozent.

Garmin wurde am Markt mit 46,71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at