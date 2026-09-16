NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 236,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 4,225 Garmin-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 15.09.2026 1 178,73 USD wert, da der Schlussstand 278,97 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 17,87 Prozent.

Der Börsenwert von Garmin belief sich zuletzt auf 54,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at