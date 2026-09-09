Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Rentable Garmin-Investition?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Garmin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Garmin-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,108 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 581,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481,11 Prozent vermehrt.
Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,46 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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