NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Garmin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Garmin-Anteile betrug an diesem Tag 155,46 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,643 Garmin-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 186,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 290,23 USD belief. Mit einer Performance von +86,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 56,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at