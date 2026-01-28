NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Garmin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Garmin-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,516 Garmin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 044,86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 504,49 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Garmin einen Börsenwert von 39,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at