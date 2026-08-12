Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Lohnende Garmin-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.08.2016 wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,10 USD. Bei einem Garmin-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 181,488 Garmin-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 309,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56 197,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 461,98 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Garmin einen Börsenwert von 60,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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