NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Garmin-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Garmin-Papier bei 127,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,837 Garmin-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 700,47 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 17.02.2026 auf 216,98 USD belief. Das entspricht einem Plus von 70,05 Prozent.

Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 41,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at