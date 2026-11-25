Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Hochrechnung
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 5 Jahren verdient
Am 24.11.2021 wurde das Garmin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Garmin-Anteile betrug an diesem Tag 143,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, befänden sich nun 69,876 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 706,52 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 24.11.2026 auf 282,02 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 97,07 Prozent.
Garmin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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