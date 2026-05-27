Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Langfristige Investition
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Garmin-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 205,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,487 Garmin-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Papiere wären am 26.05.2026 116,07 USD wert, da der Schlussstand 238,53 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,07 Prozent.
Insgesamt war Garmin zuletzt 46,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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