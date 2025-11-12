Garmin Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Verlust hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Garmin-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Garmin-Papier bei 213,58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 0,468 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Garmin-Aktie auf 199,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,52 Prozent vermindert.
Garmin wurde am Markt mit 38,96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
