NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 218,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 45,825 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 9 220,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,79 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Garmin eine Marktkapitalisierung von 39,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at