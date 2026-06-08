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WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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Ausschüttung an Anteilseigner 08.06.2026 16:36:25

NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: Über diese Dividende können sich Garmin-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: Über diese Dividende können sich Garmin-Aktionäre freuen

So viel Dividendenausschüttung zahlt Garmin.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Garmin am 05.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,45 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 15,77 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Garmin beläuft sich auf 663,88 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,99 Prozent.

Garmin-Qualitätsdividendenrendite

Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Garmin-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Garmin-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Garmin-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,42 Prozent betrug.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der Garmin-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Garmin

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4,13 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 1,75 Prozent bedeuten.

Garmin-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Garmin beläuft sich aktuell auf 45,711 Mrd. USD. Garmin verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,91. 2025 setzte Garmin 7,246 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 8,59 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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