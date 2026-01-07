NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: Wäre eine Garmin-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Vor Jahren in Garmin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 208,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,795 Garmin-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 1 003,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 209,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,38 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Garmin zuletzt 39,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at