NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gentex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Am 21.01.2016 wurde das Gentex-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Gentex-Aktie bei 13,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 7,485 Gentex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,52 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at