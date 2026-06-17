NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Gentex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,662 Gentex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 25,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,95 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 119,95 USD, was einer positiven Performance von 19,95 Prozent entspricht.

Gentex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at