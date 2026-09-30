NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.09.2016 wurden Gentex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gentex-Anteile betrug an diesem Tag 17,56 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,695 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 22,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,03 USD wert. Mit einer Performance von +26,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at