NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Gentex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Gentex-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 625,782 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 544,43 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 09.06.2026 auf 24,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 55,44 Prozent gleich.

Gentex wurde am Markt mit 5,26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at