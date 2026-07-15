Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Lukratives Gentex-Investment? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Gentex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Gentex-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Gentex-Aktie an diesem Tag 22,66 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,131 Gentex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 23,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 045,90 USD wert. Damit wäre die Investition 4,59 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Gentex eine Börsenbewertung in Höhe von 5,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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